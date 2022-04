Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros mensonge de Leonardo sur le recrutement !

Publié le 18 avril 2022 à 3h00 par La rédaction

Longtemps considéré comme un élément fort du PSG avant le rachat du club par le Qatar en 2011, Marcos Ceara raconte avoir été berné par Leonardo avant de quitter le Parc des Princes.

Passé par le PSG entre 2007 et 2012, Marcos Ceara a donc assisté au changement majeur de statut du club de la capitale avec son rachat par le Qatar à l’été 2011, et l’ancien latéral droit brésilien en a d’ailleurs été l’une des premières victimes. Ceara a en effet été prié de quitter le PSG en 2012, et pourtant, il assure dans les colonnes de L’Equipe que Leonardo lui avait promis un avenir au club pendant qu’il tentait en réalité de faire venir deux stars de l’époque : Dani Alves (FC Barcelone) et Maicon (Inter Milan).

« Leonardo n’a pas été honnête… »