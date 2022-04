Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sur le point d’être snobé par une piste de longue date ?

Publié le 18 avril 2022 à 7h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait-il finalement mettre la main sur Lautaro Martinez, un joueur qui figurait déjà dans le viseur de l’administration de Josep Maria Bartomeu ? À en croire la presse anglaise, ce serait mal embarqué pour l’attaquant de l’Inter.

Depuis plusieurs fenêtres des transferts à présent, il est spécifié que le comité de direction du FC Barcelone garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Lautaro Martinez. Et bien qu’il soit contractuellement lié à l’Inter jusqu’en juin 2026, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta n’aurait pas clos ce dossier pour autant, le patron du FC Barcelone souhaitant offrir les services d’un attaquant à son entraîneur Xavi Hernandez. Cependant, le FC Inter News affirmait dernièrement que la priorité de Lautaro Martinez en cas de départ de l’Inter serait de rejoindre l’Atletico de Madrid ou bien Arsenal et non le FC Barcelone.

Lautaro Martinez sur le départ de l’Inter, mais pas pour le Barça !