Mercato - OM : Un ennemi d’Eyraud fait le bonheur de Pablo Longoria !

Publié le 18 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Placé sur une liste noire par Jacques-Henri Eyraud après le départ de Lihadji, Moussa Sissoko revient aujourd’hui en force à l’OM avec Pablo Longoria.

En 2020, le feuilleton Isaac Lihadji avait fait énormément parler du côté de l’OM. Grand espoir du centre de formation du club phocéen, l’ailier était promis à un bel avenir sur la Canebière. Mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Malgré tous les efforts de Zubizarreta pour le conserver, Lihadji a préféré filer du côté du LOSC pour continuer sa progression. De quoi susciter l’énorme colère de Jacques-Henri Eyraud, qui avait notamment l’agent du joueur dans le collimateur. Ainsi, suite à ce feuilleton, Moussa Sissoko, qui gère aussi les intérêts d’Ousmane Dembélé, avait été placé sur la liste noire de l’ex-président de l’OM.

Une bonne relation entre Sissoko et Longoria !