Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer avec Zidane !

Publié le 18 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Fils de Zinedine Zidane, Enzo Zidane a ouvert la porte à une arrivée à l’OM. Et Pablo Longoria a des raisons d’y croire.

Actuellement, l’OM peut compter sur Pau Lopez et Steve Mandanda pour le poste de gardien de but. Toutefois, compte tenu de sa situation particulière cette saison, le Français pourrait envisager un départ lors du mercato estival. De quoi alors ouvrir la porte à l’arrivée d’un nouveau gardien sur la Canebière. Et un portier ne dirait pas non à un transfert à l’OM : Luca Zidane. Aujourd’hui au Rayo Vallecano, le fils de Zinedine Zidane n’a pas caché son désir d’évoluer un jour dans la ville où il est né.

« Je ne ferme aucune porte »