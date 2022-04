Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour cette opération colossale de Laporta !

Publié le 18 avril 2022 à 10h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone essaierait toujours de s'attacher les services de Lautaro Martinez. Le club catalan souhaiterait inclure dans l'opération Memphis Depay et Miralem Pjanic, mais l'Inter ne semble pas intéressé.

Le FC Barcelone est en quête d'un avant-centre capable d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang. La priorité du club catalan, depuis quelques jours, est Robert Lewandowski, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023. D'autres joueurs ont été inscrits sur la short-list de Joan Laporta comme Darwin Nunez (Benfica), Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Lautaro Martinez. Ce dernier est une piste de longue date du FC Barcelone, qui a essayé de le recruter à de nombreuses reprises ces derniers mois.

L'Inter ne veut pas d'échange dans le dossier Lautaro Martinez