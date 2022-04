Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation tonitruante sur une arrivée de Pogba !

Publié le 18 avril 2022 à 9h15 par D.M.

Au sein de Manchester United, le départ de Paul Pogba à la fin de la saison ne fait plus le moindre doute. Le milieu de terrain pourrait s'engager avec le PSG.

Paul Pogba n'est plus en odeur de sainteté à Manchester United. Samedi, le milieu de terrain est sorti sous les sifflets lors de la rencontre face à Norwich en raison sûrement de son avenir incertain en Premier League. Insulté par Old Trafford, l'international français voit son bail prendre fin en juin prochain et n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Agé de 29 ans, Pogba voudrait attendre la fin de la saison et entendre le nouvel entraîneur de Manchester United avant de faire son choix.

Le vestiaire de Manchester United n'a aucun doute