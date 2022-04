Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé doit-il céder et prolonger au PSG ?

18 avril 2022

En fin de contrat à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché et pourrait donc éventuellement laisser le PSG confronter à un énorme défi : lui dénicher un successeur sur le marché des transferts. Néanmoins, le vestiaire du Paris Saint-Germain et certaines légendes incitent toujours Mbappé à poursuivre son aventure parisienne. Selon vous, le champion du monde doit-il continuer au club parisien ? C’est notre sondage du jour !

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG ? le10sport.com vous a révélé le 29 mars dernier que le champion du monde tricolore prenait de plus en plus en considération une éventuelle prolongation. Néanmoins, à ce jour, rien n’a été signé bien que Daniel Riolo ait dernièrement affirmé que ce dossier devrait être bouclé courant mai. En parallèle, les témoignages se succèdent au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. À l’instar de celui livré par Achraf Hakimi pour Téléfoot dans l’émission diffusée sur les antennes de TF1 dans la journée de dimanche. « C'est mon ami, j'ai envie qu'il reste ici pour qu'on profite. Oui il le sait, mais je lui souhaite surtout le meilleur, c'est lui qui décidera selon ce qu'il estime être le mieux pour sa carrière. Et je le soutiendrai ». Proche de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Hakimi n’est certainement pas le seul à souhaiter que le Français poursuive au Paris Saint-Germain.

Après Hakimi, Ronaldinho en rajoute une couche…