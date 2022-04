Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti en rajoute une couche pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 18h45 par La rédaction

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble parti pour s’écrire au Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’intérêt prononcé pour l’attaquant du PSG.

Nul doute qu'un jour ou l’autre, Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid. La question que tout le monde se pose, c’est quand ? Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid, même s’il continue de prêter attention à la proposition du PSG. En Espagne, la confiance reste de mise dans ce dossier. Même si Carlo Ancelotti est resté flou…

Ancelotti glisse un indice de taille dans le feuilleton Mbappé !