Mercato - PSG : Une première désillusion pour Leonardo sur le marché ?

Publié le 18 avril 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala pourrait bien quitter la Juventus cet été. Le PSG surveillerait de près la situation de l’international argentin. D’ailleurs, Leonardo pourrait avoir un coup à jouer puisque les autres prétendants, hormis l’Inter, ne se seraient pas encore vraiment manifestés pour le joueur de 28 ans.

Pour le moment, personne ne sait où évoluera Paulo Dybala la saison prochaine. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé avec la Juventus. Sa situation contractuelle a naturellement attiré quelques prétendants, dont le PSG. Le club de la capitale garderait un œil sur l’attaquant de 28 ans pour se renforcer dans le secteur offensif, alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. D’ailleurs, un départ de la Juventus pour Paulo Dybala serait en train de se confirmer petit à petit.

L’Inter est la mieux placée pour recruter Dybala cet été

Comme l’explique CM.it , la Juventus aurait changé ses plans concernant l’avenir de Paulo Dybala. Le recrutement de Dusan Vlahovic cet hiver aurait totalement inversé la tendance pour une prolongation de l’international argentin. Désormais, la Vieille Dame semblerait être plus à même de se passer de Paulo Dybala la saison prochaine puisque Dusan Vlahovic apporterait une grande satisfaction au sein de la direction turinoise. De son côté, Paulo Dybala aurait espéré une meilleure fin pour lui à la Juventus, étant donné qu’il aurait toujours privilégié une prolongation avec l’actuel quatrième de Serie A. Toutefois, son aventure en Italie pourrait très bien se poursuivre. En effet, l’Inter serait le club le plus avancé pour s’attacher les services de Paulo Dybala, alors que l’entourage du joueur explorerait plusieurs pistes en Europe pour lui assurer un avenir au plus haut niveau. Beppe Marotta voudrait que le bilan économique de son club soit positif après le mercato estival, et le recrutement d’un joueur libre serait le meilleur moyen pour y parvenir. Il y aurait eu de nouveaux contacts entre les deux parties récemment, et le dossier pourrait bien s’accélérer lors des prochaines semaines. De plus, les autres prétendants de Paulo Dybala ne semblent pas vraiment enclin à passer à l’action pour le moment.

Les autres prétendants de Dybala patientent avant de passer à l’action