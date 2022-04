Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance un énorme coup de pression au clan Haaland !

Publié le 18 avril 2022 à 15h30 par D.M.

Erling Haaland pourrait profiter du prochain mercato pour plier bagages et rejoindre une nouvelle équipe. Mais les exigences de son agent pourraient pousser certains clubs à se retirer.

Agé seulement de 21 ans, Erling Haaland a l'avenir devant lui. Bien qu'il soit encore au début de sa carrière, le buteur du Borussia Dortmund a déjà marqué les esprits, que ce soit à Molde ou au RB Salzbourg. Impressionnant, l'international norvégien enchaîne les buts. Le club allemand pourrait bientôt devenir trop petit pour Haaland, qui recherche une nouvelle destination comme l' avait annoncé son agent en décembre dernier. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié Mino Raiola dans un entretien à Sport1 . Ces derniers jours, la presse espagnole a confirmé le départ probable de l'avant-centre. Malgré ses blessures à répétition cette saison, Haaland reste désiré sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense au prodige pour remplacer Kylian Mbappé, priorité du Real Madrid. D'ailleurs, le club espagnol s'est aussi positionné dans ce dossier Haaland, même si ce dernier ne semble pas être une priorité.

Le Real Madrid menace de se retirer