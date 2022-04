Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça prêt à tenter un coup colossal avec une star d'Ancelotti ?

Publié le 18 avril 2022 à 13h30 par Dan Marciano

A la recherche d'un avant-centre, le FC Barcelone pourrait s'attaquer à Gareth Bale, en fin de contrat avec le Real Madrid et désireux de rester en Espagne.

Le mercato estival est déjà dans toutes les têtes au FC Barcelone. Joan Laporta a déjà commencé à cibler les priorités. L'accent pourrait être mis sur le recrutement d'un défenseur central, gaucher de préférence, mais aussi d'un avant-centre capable d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang. Ces dernières heures, la presse espagnole a cité plusieurs profils pour renforcer le front de l'attaque. Selon les informations de Sport , le FC Barcelone suivrait notamment la situation d'Erling Haaland (Borussia Dortmund), de Robert Lewandowski (Bayern Munich), de Darwin Nunez (Benfica), de Rafael Leao ( Milan AC) ou encore de Lautaro Martinez (Inter). Pour l'heure, il ne s'agirait que de prises de renseignements. Aucune offre n'aurait été transmise par le club catalan, qui se concentre sur sa fin de saison. Mais selon les informations d' El Chiringuito , les responsables blaugrana pourraient aussi s'attaquer à un attaquant qui évolue au Real Madrid depuis maintenant plusieurs années. Ce joueur serait Gareth Bale.

Le Barça, une option pour Gareth Bale ?