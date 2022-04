Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Donnarumma repart de plus belle !

Publié le 18 avril 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 18 avril 2022 à 12h37

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma vit une période particulièrement difficile depuis l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Au point même que son avenir dans la capitale soit remis en question, avec une nouvelle copie décevante rendue dimanche soir contre l’OM.

Titularisé par Mauricio Pochettino dans les buts du PSG dimanche soir pour la réception de l’OM (2-1), Gianluigi Donnarumma est clairement fautif sur l’unique but encaissé par le club de la capitale, signé Duje Caleta-Car : « Nous sommes très heureux d’avoir donné ce bonheur à nos supporters avec cette victoire ce soir. Nous savions que c’était important non seulement pour nous, mais pour tous nos supporters, donc nous sommes fiers d’avoir gagné ce match (…) Nous devons jouer plus de matchs comme ce soir et ne pas nous compliquer la vie et gagner. Notre objectif pour la fin de saison ' Gagner tous les matches, gagner la Ligue1, vaincre et convaincre », a lâché Donnarumma au micro de PSG TV après la rencontre, affichant donc un discours serein sur sa situation personnelle. Et pourtant…

L’avenir de Donnarumma déjà relancé ?

En effet, L’Equipe avait lâché une petite bombe dimanche dans ses colonnes en annonçant qu’un départ de Gianluigi Donnarumma était possible l’été prochain au PSG. Mis en concurrence directe avec Keylor Navas depuis son arrivée l’été dernier, le gardien italien pourrait voir d’un mauvais œil le possible limogeage de Leonardo et ainsi envisager de claquer la porte du Parc des Princes. De plus, son ancien club du Milan AC est en train d’être racheté par un puissant fonds d'investissement basé à Bahreïn, et la perspective d’un retour de Donnarumma serait alors plausible. Mais le PSG ne semble pas envisager cette option…

« Donnarumma, c’est bien pour l’avenir du club »