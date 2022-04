Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un gros indice pour l’avenir de Donnarumma !

Publié le 18 avril 2022 à 9h45 par G.d.S.S.

Malgré les récentes spéculations sur un possible départ de Gianluigi Donnarumma l’été prochain, Mauricio Pochettino estime que le gardien italien représente l’avenir du PSG et a donc vendu la mèche pour son avenir.

Dimanche, L’Equipe a fait quelques révélations pour le moins surprenantes sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma en expliquant que le gardien italien pourrait envisager un départ du PSG en fin de saison. Par ailleurs, le Milan AC étant sur le point d’être racheté par un puissant fonds d'investissement basé à Bahreïn, il aurait ainsi les moyens de rapatrier Donnarumma. Mais dimanche soir, le portier italien était titulaire avec le PSG face à l’OM, et malgré son erreur, il emballe toujours autant Mauricio Pochettino.

« Donnarumma, c’est bien pour l’avenir du club »