Mercato - Barcelone : Lacazette fait passer un message fort à Umtiti !

Publié le 18 avril 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Devenu indésirable au sein du FC Barcelone où son avenir fait couler beaucoup d’encre, Samuel Umtiti a reçu un message fort de la part d’Alexandre Lacazette au sujet d’un éventuel retour à l’OL pour se relancer.

Ce n’est plus un secret pour personne Samuel Umtiti (28 ans) vit des temps très compliqués avec le FC Barcelone, lui qui n’est apparu qu’à une seule reprise cette saison en Liga. Le défenseur central tricolore n’entre absolument pas dans les plans de Xavi, et il sera logiquement invité à aller se trouver un point de chute lors du prochain mercato estival. Interrogé au micro du Canal Football Club dimanche, son ancien compère Alexandre Lacazette a évoqué la possibilité d’un retour à l’OL avec Umtiti.

« Umtiti, Tolisso et moi à l’OL ? Ce serait bien »