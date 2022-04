Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande décision de Leonardo pour l'avenir de ce crack !

Publié le 18 avril 2022 à 8h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, El Chadaille Bitshiabu devrait avoir sa chance en équipe première lorsque le titre de champion de France sera assuré.

Il est toujours compliqué de se frayer un chemin dans les grands clubs quand on est un jeune joueur issu de la formation, et El Chadaille Bitshiabu n’échappe pas à ces difficultés. Pourtant considéré comme l’un des plus grands espoirs du PSG, le défenseur de 16 ans n’est apparu qu’à deux reprises avec le maillot parisien, face à l’Entente Feignies-Aulnoye et à l’OGC Nice, en coupe de France. Toutefois, alors que le Français se pose des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain et attire les convoitises du Bayern Munich et du RB Salzbourg, celui-ci pourrait bien avoir un peu plus de temps de jeu dans les semaines à venir.

Le PSG est prêt à laisser une chance à ses jeunes

Selon les informations du journaliste Julien Maynard, le Paris Saint-Germain aurait indiqué à ses jeunes joueurs qu’ils auront la chance d’avoir du temps de jeu lorsque le club de la capitale sera assuré d’obtenir le titre de champion de France. El Chadaille Bitshiabu ferait notamment partie des principaux concernés.