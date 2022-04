Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le suspense est à son comble pour cet international français !

Publié le 18 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone pense à son profil comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mars dernier, Alexandre Lacazette n’a pas encore pris la décision de quitter Arsenal à l’expiration de son contrat cet été.

En quête d’un avant-centre pour le mercato estival, le comité de direction présidé par Joan Laporta pense à Alexandre Lacazette. Le10sport.com vous avait révélé en mars dernier que le FC Barcelone se serait positionné sur le dossier Lacazette alors que son contrat à Arsenal arrivera à expiration en juin prochain. De quoi permettre au FC Barcelone d’aligner à nouveau Pierre-Emerick Aubameyang et Lacazette comme à Arsenal il y a encore peu ? Le capitaine des Gunners a tenu à calmer le jeu.

« Tout est possible, rien n’est fait »