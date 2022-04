Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande recrue de Leonardo juge ses débuts à Paris !

Publié le 18 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG, Achraf Hakimi a jugé sa première saison sous les couleurs parisiennes.

Recruté pour plus de 50M€ l'été dernier, Achraf Hakimi a réalisé une première saison en dents de scie, marquée par des qualités offensives impressionnantes ainsi que des lacunes défensives dues au fait qu'il a moins l'habitude de jouer dans un système à quatre défenseurs. L'international marocain a d'ailleurs jugé ses débuts. « On a des responsabilités en portant le maillot du PSG parce que c’est un grand club, un club qui demande beaucoup d’exigence et de pouvoir jouer avec les meilleurs parce que c’est ton travail, ta passion », assure-t-il à Téléfoot .

«Ce n'est pas une saison facile»