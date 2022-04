Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Lewandowski !

Publié le 18 avril 2022 à 12h00 par D.M.

Le Bayern Munich envisagerait de prolonger le contrat de Robert Lewandowski, même si aucune offre n'a encore été transmise. De son côté, le FC Barcelone suivrait la situation.

L'avenir de Robert Lewandowski fait l'objet de nombreuses spéculations. Auteur de 32 buts en Bundesliga cette saison, l'international polonais n'est pas certain de poursuivre sa carrière au sein de la formation bavaroise puisqu'il n'a reçu encore aucune offre de ses supérieurs. Pourtant, Oliver Kahn n'a pas caché son envie de conserver Lewandowski. « Aujourd’hui, Robert a un contrat avec nous. Nous sommes actuellement en contacts avec lui et nous voulons qu’il reste au Bayern Munich aussi longtemps que possible » a confié le président du Bayern Munich. En attendant, le joueur se pose des questions et ne fermerait pas la porte à un départ au FC Barcelone.

Le Bayern voudrait bien prolonger le contrat de Lewandowski