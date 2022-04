Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opportunité en or se présente à Ancelotti !

Publié le 18 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Serge Gnabry, le Real Madrid pourrait bien avoir une énorme carte à jouer pour l’été 2023 puisque l’ailier du Bayern Munich semble avoir fait savoir que les discussions pour une prolongation de contrat n’étaient plus d’actualité désormais.

Comme en attestent l’opération David Alaba l’été dernier ou le dossier Kylian Mbappé qui pourrait également déboucher sur une arrivée libre de tout contrat à l’intersaison, le Real Madrid apprécie tout particulièrement le fait de pouvoir mettre la main sur des agents libres. Ce serait notamment le cas de Serge Gnabry qui voit son engagement contractuel envers le Bayern Munich prendre fin en juin 2023. Une opportunité de marché que le Real Madrid de Carlo Ancelotti semblerait apprécier.

Gnabry aurait-il mis un terme à sa prolongation de contrat au Bayern ?