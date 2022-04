Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette mise au point du Bayern sur le départ d’Alaba !

Publié le 18 avril 2022 à 1h30 par P.L.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'était gratuitement attaché les services de David Alaba. De son côté, le Bayern Munich ne regretterait pas vraiment le départ de l'Autrichien puisque la situation en défense devenait urgente.

L’été dernier, le Real Madrid a fait une bonne affaire sur le marché des transferts pour pallier le départ libre de Sergio Ramos vers le PSG. Le club madrilène s’est attaché les services de David Alaba, dont le contrat avec le Bayern Munich expirait également. Le défenseur autrichien s’est rapidement imposé dans le onze de Carlo Ancelotti. Le Bayern Munich, lui, ne regretterait pas vraiment le départ du joueur de 29 ans puisque la solidité défensive du club bavarois devenait inquiétante.

« Le nombre énorme de buts encaissés la saison dernière était un problème »