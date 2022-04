Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star suivie par Pérez lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Serge Gnabry a répondu aux questions sur l’avancée des négociations pour une prolongation au Bayern Munich. Et les supporters bavarois ne devraient pas apprécier…

Son nom commence à résonner de plus en plus dans la capitale espagnole… A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Serge Gnabry est dans le viseur du Real Madrid qui se verrait bien l’attirer gratuitement la saison prochaine. Le club bavarois chercherait à le prolonger mais à l’image du cas Lewandowski, les négociations traînent. Et cela ne semble pas aller en s’améliorant…

«Il n'y a encore rien de nouveau, nous en resterons là»