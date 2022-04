Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec Paulo Dybala !

Publié le 17 avril 2022 à 18h15 par La rédaction

Libre cet été, Paulo Dybala est dans les petits papiers du PSG. L’Argentin intéresserait de nombreux clubs, mais aucun d'entre eux n’aurait à l'instant T encore fait d’offre.

Qui succédera à Kylian Mbappé ? Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a pris un accord moral auprès du Real Madrid en vue d’une arrivée cet été. Pour prendre la relève de Kylian Mbappé, Paulo Dybala est une idée qui a émergé dans la tête des dirigeants du PSG. Libre cet été, l’attaquant de la Juventus devrait quitter la Vieille Dame . Et Leonardo aurait une opportunité à saisir dans ce dossier.

Pas d’offre reçue par Dybala