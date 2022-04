Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Paul Pogba !

Publié le 17 avril 2022 à 17h15 par Th.B.

Emballé par l’idée de recruter Paul Pogba au PSG sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert à Manchester United, Leonardo verrait la porte des Red Devils s’ouvrir en grand pour le champion du monde tricolore.

Depuis quelque temps, il est question d’une éventuelle arrivée de Paul Pogba au PSG. En effet, dès l’été dernier et avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente au Paris Saint-Germain, le directeur sportif Leonardo semblait travailler en coulisse sur le dossier Paul Pogba. Le Brésilien aurait même été prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ selon The Independent. Et bien que sa position de directeur sportif ait été fragilisée par le nouvel européen du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face au Real Madrid, Leonardo ferait des pieds et des mains en coulisse pour que la venue de Pogba, qui devrait être libre de tout contrat cet été, se concrétise selon Goal. Les discussions avec son agent Mino Raiola iraient bon train d’après le média. Il n’y aurait cependant aucun accord de trouvé pour le moment.

Le départ de Pogba de Manchester serait entériné