Mercato - Real Madrid : Gareth Bale prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 18 avril 2022 à 9h00 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale n'envisagerait pas de prendre sa retraite à la fin de la saison et serait prêt à poursuivre sa carrière en Espagne.

Pour Gareth Bale, ça sent la fin ! Arrivé en provenance de Tottenham en 2013, l'international gallois ne devrait pas être conservé la saison prochaine. Le Real Madrid veut alléger sa masse salariale et espère un transfert de l'attaquant, qui ne fait désormais plus partie des premiers choix de Carlo Ancelotti. Dernièrement, certaines rumeurs évoquaient une possible départ à la retraite pour Gareth Bale, notamment en cas de défaite du Pays de Galles en barrages de la Coupe du monde.

Bale veut rester en Espagne