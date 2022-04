Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, tout le monde est sur le pont pour Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été incité à prolonger son bail plutôt que de quitter le club de la capitale pour le Real Madrid ou une autre équipe.

Que ce soit les hauts dirigeants du PSG, les propriétaires qataris, le staff technique de Mauricio Pochettino et même le vestiaire du Paris Saint-Germain, tout le monde milite pour une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ses proches également comme le10sport.com vous le révélait à la fin du mois de février avec le forcing de sa mère Fayza Lamari. Proche de Kylian Mbappé depuis son transfert l’été dernier, Achraf Hakimi a envoyé un message fort à Mbappé via Téléfoot . « C'est mon ami, j'ai envie qu'il reste ici pour qu'on profite. Oui il le sait, mais je lui souhaite surtout le meilleur, c'est lui qui décidera selon ce qu'il estime être le mieux pour sa carrière. Et je le soutiendrai ».

« Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions au PSG »