Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Modric !

Publié le 19 avril 2022 à 7h30 par P.L.

Depuis quelques semaines maintenant, le Real Madrid envisagerait de prolonger le contrat de Luka Modric, qui arrive à son terme en juin prochain. D'ailleurs, le club madrilène se serait fixé une date pour entamer les négociations avec le milieu de terrain croate.

À 36 ans, Luka Modric se montre toujours au niveau avec le Real Madrid. Le milieu de terrain croate n’a rien perdu de sa superbe, comme l’a prouvé sa très grande prestation contre Chelsea en Ligue des champions. Mais son contrat expire en juin prochain, et pour le moment il n’a toujours pas prolongé avec le club madrilène. Cependant, la direction merengue compterait bien étendre son engagement et aurait fixé une date pour initier les pourparlers.

Le Real Madrid veut entamer les négociations le mois prochain pour la prolongation de Modric