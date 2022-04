Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est connu pour Kylian Mbappé ?

Publié le 19 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Si le Qatar veut conserver Kylian Mbappé, du côté du PSG, on ne se ferait pas vraiment d’illusions à ce sujet.

Ce dimanche, face à l’OM, Kylian Mbappé a encore marqué avec le PSG. En Ligue 1, le Français totalise désormais 21 réalisations. Essentiel dans le groupe de Mauricio Pochettino, Mbappé pourrait toutefois s’en aller à la fin de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Le PSG fait pourtant tout pour le convaincre de signer une prolongation, mais à côté de cela, il y a le Real Madrid, le club dont rêve depuis toujours le champion du monde.

« Tout est perdu avec Mbappé »