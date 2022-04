Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Carlo Ancelotti, c’est terminé !

Publié le 19 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Certes, l’avenir de Carlo Ancelotti s’écrivait encore jusqu’à peu en pointillés au Real Madrid. Cependant, tout serait rentré dans l’ordre.

Malgré la première place occupée par le Real Madrid au classement de la Liga et le fait que les hommes de Carlo Ancelotti ont atteint le dernier carré de la Ligue des champions en éliminant Chelsea et le PSG aux tours précédents, l’entraîneur du Real Madrid, qui a pourtant déposé ses valises à la dernière intersaison, était sous pression jusqu’à peu au sujet de son avenir. Goal España affirmait même dernièrement qu’en cas d’échec d’un bon parcours en C1 et d’une fin de saison ratée en Liga, Ancelotti pourrait être licencié. Néanmoins, ce feuilleton connaîtrait déjà son dénouement.

Ancelotti serait déjà d’attaque pour la saison prochaine !