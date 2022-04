Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria reçoit une terrible réponse pour son avenir…

Publié le 18 avril 2022 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 18 avril 2022 à 21h50

Alors qu'Angel Di Maria n'entre plus vraiment dans le onze de départ de Mauricio Pochettino au PSG, la direction sportive parisienne ne songerait pas non plus à prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, bien que ce fut la volonté première de l’Argentin.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria pourrait cette fois-ci ne pas s’entendre avec le PSG comme ce fut le cas la saison dernière et bel et bien quitter le Paris Saint-Germain par le biais de son statut d’agent libre. D’ailleurs, le retour de prêt de Pablo Sarabia pourrait combler le vide laissé par Di Maria lorsque selon RMC Sport, le PSG ferait le forcing pour témoigner de l’arrivée d’Ousmane Dembélé pour remplacer en lieu et place Angel Di Maria. Cependant, l’Argentin aurait espéré prolonger.

Di Maria voudrait prolonger, mais le PSG ne partagerait pas ce sentiment…