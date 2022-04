Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fait durer le suspense !

Publié le 18 avril 2022 à 20h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble être bien parti pour accueillir Paul Pogba cet été, soit à l’expiration de son contrat à Manchester United, les Red Devils n’auraient toujours pas eu vent et de manière officielle, de la volonté de Pogba de quitter le club.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait enfin parvenir à mettre la main sur Paul Pogba. Après un intérêt confirmé par plusieurs médias l’été dernier dont The Independent qui faisait part de la volonté du directeur sportif du PSG d’offrir un pont d’or à Pogba en lui proposant un salaire hebdomadaire de 600 000€, toutes les planètes sembleraient être à présent alignées pour que le champion du monde tricolore arbore la tunique parisienne dès la saison prochaine. Cet été, le contrat de Paul Pogba arrivera à expiration à Manchester United. Et comme Goal l’a révélé samedi, Leonardo discuterait avec son agent Mino Raiola pour que le PSG boucle cette opération.

United attendrait une réponse définitive de Pogba !