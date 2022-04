Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mauricio Pochettino totalement relancé ?

Publié le 18 avril 2022 à 17h10 par P.L.

Ne faisant pas l'unanimité au PSG, Mauricio Pochettino est régulièrement annoncé sur le départ. Cependant, sa porte de sortie à Manchester United se serait fermée à cause d'Erik ten Hag. Mais elle pourrait peut-être se rouvrir.

Arrivé au PSG en début d’année 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’arrive pas à convaincre au sein du club de la capitale. Les résultats de l’Argentin ne sont pas considérés comme assez satisfaisants. De ce fait, l’entraîneur parisien est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps, surtout depuis l’élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions. Mauricio Pochettino a donc été lié à Manchester United, qui cherche un nouvel entraîneur pour succéder à Ralf Rangnick. Mais finalement, les Red Devils se seraient tournés vers Erik ten Hag, qui se révélerait comme une meilleure option pour le club mancunien. Néanmoins, le dossier pourrait être totalement relancé par l’Ajax Amsterdam et le nom de Mauricio Pochettino pourrait donc revenir sur la table du côté de Manchester United.

L’Ajax fait tout son possible pour prolonger ten Hag