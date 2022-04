Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant l'OM, Mauricio Pochettino interpelle les supporters !

Publié le 17 avril 2022 à 20h45 par P.L.

Depuis l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, les supporters du PSG n'hésitent pas à montrer leur mécontentement envers leur équipe. Mais Mauricio Pochettino espère que les choses s'arrangeront après le match contre l'OM ce dimanche.

Depuis son élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG s’est mis ses supporters à dos. Les fans du club de la capitale n’ont toujours pas digéré cette défaite, que certains perçoivent encore comme une humiliation. D’ailleurs, ils ne manquent pas de montrer leur colère à chaque match du PSG en sifflant les joueurs tout au long des rencontres. Mais Mauricio Pochettino espère bien inverser cette tendance au coup de sifflet final du match contre l’OM ce dimanche.

Pochettino espère se réconcilier avec les supporters du PSG après l’OM