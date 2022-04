Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rebondissement de taille à prévoir pour Pochettino ?

Publié le 18 avril 2022 à 16h45 par D.M.

Manchester United penserait à Paul Mitchell pour diriger le secteur sportif. De quoi relancer l'avenir de Mauricio Pochettino, annoncé dans le viseur du club anglais ?

Lié au PSG jusqu'en 2023, Mauricio Pochettino garde une belle cote en Premier League. Ancien coach de Tottenham, le technicien argentin a été annoncé, ces dernières semaines, dans le viseur d'un club anglais. A la recherche d'un remplaçant à Ralf Rangnick, Manchester United aurait coché le nom de Mauricio Pochettino. Mais à en croire la presse britannique, il aurait été distancé par Erik Ten Hag, qui aurait réussi à convaincre les responsables des Red Devils .

Paul Mitchell vers Manchester United, une incidence sur l'avenir de Pochettino?