Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort à Xavi Simons !

Publié le 18 avril 2022 à 15h15 par La rédaction

Peu utilisés cette saison, les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain devraient prendre du service dans les dernières journées du championnat comme l'a indiqué Mauricio Pochettino.

A moins d’un énorme retournement de situation, le Paris Saint-Germain devrait bien remporter son 10ème titre de champion de France dans quelques semaines. Après la victoire face à l’Olympique de Marseille, le club de la capitale a appuyé sa domination sur la Ligue 1, et devance désormais les Marseillais de 15 points, à seulement 6 journées de la fin. Alors que les supporters du PSG se sont régulièrement plaints de l’utilisation des jeunes joueurs par Mauricio Pochettino, ceux-ci devraient voir leurs souhaits être exaucés. En effet, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismael Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu n’ont pas dépassé les 7 apparitions, mais pourraient avoir leurs chances prochainement.

« Ça va être l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain »