Mercato - PSG : Qui doit en priorité quitter le PSG cet été ?

Publié le 19 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Après une nouvelle désillusion sur la scène européenne, il se pourrait que certains changements soient opérés et pas seulement au niveau de l’effectif du PSG. En effet, les joueurs, l’entraîneur, le directeur sportif voire le président pourraient à terme prendre la porte. Mais selon vous, quel doit être le départ prioritaire ? C’est notre sondage du jour !

Alors que Leonardo était parvenu à effectuer un énorme recrutement l’été dernier, le PSG a une nouvelle fois échoué dans la quête de la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale. Et ce, malgré les venues de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes. En plus d’un fond de jeu qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs, Mauricio Pochettino est pointé du doigt pour sa gestion des jeunes pépites du centre de formation ainsi que pour les gardiens de buts. Comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, Pochettino faisait déjà l’objet de discussions en coulisse au sein de la direction et au Qatar. Son départ semblerait à présent inéluctable. Comme Le Parisien l’a confirmé dernièrement, la position de Leonardo au poste de directeur sportif demeure bancale lorsque pour Nasser Al-Khelaïfi, il ne faudrait pas s’attendre à son licenciement. Chez les joueurs, il pourrait y avoir du mouvement lors du mercato estival, et pas qu’un peu.

Les Argentins pourraient quitter Paris