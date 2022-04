Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse réponse sur l'avenir de Nkunku !

Publié le 20 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Christopher Nkunku est aussi dans les petits papiers du Bayern Munich. Dominico Tedesco, l’entraîneur du RB Leipzig, est revenu sur ces rumeurs.

Le PSG continue d’avancer pour le successeur de Kylian Mbappé. Plusieurs noms reviennent régulièrement dont celui de Christopher Nkunku, l’ancien joueur… du PSG. Parti du club de la capitale en 2019 pour glaner du temps de jeu, le néo-international français brille du côté du RB Leipzig. En 43 matchs disputés, Christopher Nkunku a inscrit 30 buts et délivré 16 passes décisives. Des statistiques bluffantes qui font de lui l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe. Et fort logiquement, le PSG n’est pas seul sur le coup.

«C'est plutôt quelque chose de positif»