Mercato - PSG : Le Barça envoie un terrible message au Qatar pour Dembélé !

Publié le 19 avril 2022 à 16h15 par D.M.

Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff assure qu'Ousmane Dembélé souhaite poursuivre sa carrière en Catalogne. Les deux parties discutent, depuis plusieurs mois, d'une prolongation, mais un accord tarde à être trouvé.

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin prochain, Ousmane Dembélé n'est toujours pas fixé sur son avenir. Lui et son agent se montreraient exigeants, réclamant un salaire important à Joan Laporta. Dans le rouge financièrement, le président du club catalan ne peut leur offrir ce qu'ils réclament. Dembélé commencerait à s'impatienter et ouvrirait la porte à un départ. Certains au sein du FC Barcelone soupçonnent même le joueur d'avoir déjà un accord avec le PSG. Mais selon Jordi Cruyff, l'international français a bien l'intention de poursuivre sa carrière en Catalogne.

« Avec Dembélé, on veut qu'il continue et le joueur veut continuer »