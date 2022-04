Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point du Barça sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 19 avril 2022 à 9h30 par D.M.

Avant la rencontre face à Cadix ce lundi (défaite 0-1), Mateu Alemany a fait le point sur les dossiers chauds du FC Barcelone et notamment la prolongation d'Ousmane Dembélé, mais aussi celle de Ronald Araujo.

Le recrutement n'est pas la seule priorité de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone essaie de sécuriser l'avenir de plusieurs de ses joueurs, et ainsi s'assurer de leur continuité. Le dirigeant a déjà obtenu quelques résultats, puisqu'il a acté la prolongation d'Ansu Fati, mais aussi celle de Pedri. Joan Laporta n'est pas arrivé au bout de sa mission puisqu'il doit désormais s'entendre avec Gavi, Sergi Roberto, Ronald Araujo et Ousmane Dembélé. Ce dernier a donné du fil à retordre à ses responsables durant l'hiver. Exigeant, Dembélé a refusé de prolonger son bail, qui prend fin en juin prochain, et est libre de négocier avec l'équipe de son choix.

« Nous parlons et le plus important est que le club veuille qu'ils continuent et que les joueurs veuillent continuer »