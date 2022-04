Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision fracassante pour l’avenir de Messi !

Publié le 19 avril 2022 à 8h15 par B.C. mis à jour le 19 avril 2022 à 8h18

Malgré une première saison contrastée dans la capitale, et l’apparition de premières rumeurs concernant un possible départ dès cet été, le PSG n’aurait aucune intention de se séparer de Lionel Messi.

Désireux de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a dû se résoudre à quitter la Catalogne l’été dernier en raison de problèmes financiers rencontrés par le club culé. Une aubaine pour le PSG, qui rêvait de mettre la main sur l’Argentin depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale. Depuis, Lionel Messi tente tant bien que mal de s’adapter à sa nouvelle vie parisienne, et le septuple Ballon d’Or est loin de ses standards, avec 8 buts et 13 passes décisives au compteur en 29 apparitions, de quoi susciter de nombreuses rumeurs sur son avenir, avec un hypothétique retour au Barça ou un départ vers la MLS évoqué. Cependant, Lionel Messi est bel et bien parti pour rester au PSG.

Le PSG ne veut pas perdre Messi