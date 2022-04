Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a le champ libre pour cette piste XXL !

Publié le 19 avril 2022 à 14h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’intéresse à Serge Gnabry, le Bayern Munich serait encore très loin d’un accord avec son attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2023.

À l’instar de Robert Lewandowski, Serge Gnabry voit son avenir s’inscrire en pointillé. L’attaquant de 26 ans s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich et pourrait être poussé vers la sortie dès cet été si aucun accord n’était trouvé d’ici là, et le Real Madrid suit de près la situation. Carlo Ancelotti apprécie en effet les qualités de l’international allemand et pourrait se positionner durant le mercato estival. Une menace de taille pour le Bayern Munich, encore loin d’avoir avancé pour la prolongation de son joueur.

Le Bayern dans une impasse avec Gnabry