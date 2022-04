Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme certitude pour Mbappé !

Publié le 19 avril 2022 à 13h15 par B.C.

Malgré les discussions toujours en cours entre Kylian Mbappé et le PSG, le Real Madrid reste confiant au sujet de l’international français.

« Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. » Interrogé au début du mois sur son avenir, Kylian Mbappé a maintenu le suspense concernant la suite de sa carrière. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant de 23 ans possède déjà un accord moral avec le Real Madrid mais reste toutefois à l’écoute des arguments du PSG pour une éventuelle prolongation. De quoi permettre au club de la capitale de croire en ses chances dans ce dossier, et le Qatar serait prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. Pas de quoi perturber le Real Madrid.

Le Real Madrid reste confiant et attend Mbappé