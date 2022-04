Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur le feuilleton Haaland !

Publié le 19 avril 2022 à 11h15 par D.M.

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid apparaît comme l'un des grands favoris pour accueillir Erling Haaland. Mais en réalité, le club espagnol n'aurait pas encore lancé les grandes manœuvres dans ce dossier.

La presse anglaise a lâché une bombe sur l'avenir d'Erling Haaland. Alors que son départ du Borussia Dortmund à la fin de la saison ne fait plus trop de doute, l'international norvégien serait parvenu à trouver un accord avec Manchester City. Selon les informations du Daily Mail , le joueur de 21 ans pourrait signer un contrat de cinq ans et toucher un salaire de 600 000€ par semaine. La formation de Premier League semble avoir pris une bonne longueur d'avance sur le PSG, intéressé en cas de départ de Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais aussi sur le Real Madrid, son plus sérieux concurrent.

Le Real Madrid ne s'est pas encore lancé