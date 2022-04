Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une offre XXL pour ce joueur de Klopp !

Publié le 19 avril 2022 à 23h45 par B.C.

Désormais à Liverpool, Naby Keïta a été annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années. Un intérêt confirmé par Ralf Rangnick, qui révèle par ailleurs l’existence d’une offre importante du club de la capitale.

Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG a pris l’habitude de jouer un rôle important sur le marché des transferts. Chaque année, une multitude de joueurs est ainsi annoncée dans le viseur du club de la capitale, et cela a notamment été le cas de Naby Keïta par le passé. Transféré à Liverpool à l’été 2018 pour 60M€, le milieu guinéen s’est révélé auparavant à Salzbourg puis Leipzig, de quoi susciter l’intérêt du PSG. Désormais à Manchester United, Ralf Rangnick connaît bien Naby Keïta pour avoir été l’homme fort du projet Red Bull dans le football (Salzbourg et Leipzig), l’occasion pour lui de revenir sur l’évolution du Guinéen et de faire une révélation de taille sur le Paris Saint-Germain.

« Il a reçu une offre importante du PSG »