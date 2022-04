Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 19 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que l’Ajax Amsterdam ait fait part par le biais de son directeur technique de sa volonté de conserver Erik Ten Hag, cela n’augmenterait pas les chances de Mauricio Pochettino de quitter le PSG pour Manchester United.

Mauricio Pochettino pourrait être licencié par le PSG à l’intersaison, soit à une année de l’expiration de son contrat en juin 2023. Pour la suite de sa carrière, l’entraîneur argentin pourrait être amené à rebondir à Manchester United bien que la préférence des dirigeants des Red Devils se porterait sur Erik Ten Hag. Néanmoins, l’Ajax Amsterdam compte bien faire son maximum afin de conserver son technicien néerlandais. « Ten Hag ? Je peux être très bref à ce sujet. Nous avons fait tout ce que nous avons pu et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le garder. Lui avons-nous proposé de renouveler son contrat ? Oui. Plus d'argent ? Tout ce qui l'accompagne, sans entrer dans les détails. Erik peut finalement déterminer son propre avenir, il est assez vieux et assez sage pour ça. Nous avons deux scénarios : nous espérons vraiment qu'il reste, il est logique qu'il y ait un intérêt pour lui. Et s'il ne reste pas, nous devons nous préparer au second scénario ». Voici le témoignage que Gerry Hamstra, directeur technique de l’Ajax Amsterdam, a livré à ESPN dimanche.

Il n’y aura pas de coup de théâtre pour Pochettino à United