Mercato - PSG : Une énorme surprise est possible pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 19 avril 2022 à 20h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Mauricio Pochettino quittera le banc du PSG à l’issue de cette saison. Mais les choses évoluent un peu partout en Europe. Et si l’Argentin restait finalement au sein du club de la capitale ?

En janvier 2021, le PSG avait décidé de nommer Mauricio Pochettino comme entraîneur, remplaçant ainsi Thomas Tuchel, remercié quelques jours auparavant. Ancien de la maison, l’Argentin était censé faire passer un nouveau cap au club de la capitale, notamment en Ligue des Champions. Cela n’a finalement pas été le cas. Cette saison, la campagne européenne s’est tourné plus rapidement que prévu et cela a été un véritable fiasco. La claque reçue face au Real Madrid va laisser des marques et pour Pochettino, elle pourrait être fatale. Pendant de longues semaines, les critiques se sont accumulées à l’encontre du natif de Murphy et l’élimination sur la scène européenne pourrait avoir été la goutte de trop, signant ainsi la fin de l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG, lui qui dispose pourtant d’un contrat courant jusqu’en 2023.

« J'ai encore une année de contrat »