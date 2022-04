Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond à l'énorme colère des supporters !

Publié le 19 avril 2022 à 14h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur l'attitude du public parisien. Face à l'OM, le Collectif Ultras Paris a refusé de soutenir son équipe après la défaite en huitième de finale de Ligue des champions.

Le public du Parc des Princes n'a pas digéré l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Depuis cette défaite, les supporters n'hésitent pas à montrer leur colère lors des rencontres organisées dans la capitale. Face à l'OM dimanche, le Collectif Ultras Paris a décidé de rester silencieux pour exprimer son mécontentement. Un comportement que ne comprend pas Marquinhos. « On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord » a lâché le capitaine du PSG au micro d' Amazon Prime.

« On doit respecter les opinions de tout le monde »