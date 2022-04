Foot - PSG

PSG - Malaise : La tension monte avec les supporters parisiens !

Publié le 18 avril 2022 à 11h30 par La rédaction

Dimanche soir, à l’occasion du grand Classico entre le PSG et l’OM, la soirée a notamment été marquée par la grève des encouragements de la part du public parisien. Et Marquinhos, en bon capitaine, n’a pas manqué de tacler les supporters pour défendre les intérêts de son vestiaire.

C’est un fait, depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, toute l’excitation autour de la fin de saison en a pris un sacré coup, le club de la capitale étant déjà presque assuré sur le plan comptable de remporter la Ligue 1, et a été éliminé de la Coupe de France. En clair, il ne restait plus que ce parcours en C1 pour faire vibrer les supporters, et ces derniers n’ont toujours pas digéré la bévue du PSG contre le Real Madrid. Le CUP (Collectif Ultras Paris) avait d’ailleurs annoncé avant le choc face à l’OM dimanche soir qu’il respecterait une grève des encouragements en tribunes, et cette dernière a bien été respectée. Ce qui n’a pas du tout été du goût de Marquinhos…

Marquinhos a taclé le CUP

Interrogé au micro de Prime Video après la courte victoire du PSG face à l’OM (2-1), le défenseur central brésilien n’a pas hésité à charger les supporters parisiens : « Je ne m'attendais pas à cette ambiance. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord », a clairement indiqué Marquinhos, preuve des tensions qui règnent actuellement entre les joueurs du PSG et une bonne partie du public du Parc des Princes. De son côté, Mauricio Pochettino s’est montré plus compréhensif.

« C'est leur façon de s'exprimer, il faut le respecter »