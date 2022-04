Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi reçoit un soutien colossal !

Publié le 18 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur les mésaventures et les difficultés de Lionel Messi pour sa première saison au PSG, Ronaldinho est monté au créneau pour son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Après la sortie par la petite porte du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid le 9 mars dernier, Lionel Messi a entre autres été pris à parti par les supporters du Paris Saint-Germain qui l’ont copieusement sifflé face à Bordeaux quelques jours plus tard. Un traitement que Ronaldinho n’a pas vraiment comme en atteste sa déclaration à Prime Video Sport . « Les sifflets pour Messi ? Je n’arrive pas à comprendre. Pour moi, c’est incompréhensible. Si tu siffles Lionel Messi, alors tu n’as plus personne d’autre à applaudir ». Pour ce qui est de la durée de l’adaptation de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG, l’ancien joueur du PSG et l’ex-coéquipier de Messi au FC Barcelone a fait passer un message clair.

« Il a eu très peu de temps pour s’adapter »