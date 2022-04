Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino à Messi, Neymar et Mbappé pour le Classique !

Publié le 17 avril 2022 à 20h40 par La rédaction

Avant d’affronter l’OM, Mauricio Pochettino a envoyé un message fort à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, tous trois titulaires sur le front d’attaque du PSG.