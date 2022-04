Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino répond au gros coup de gueule de Marquinhos !

Publié le 18 avril 2022 à 10h15 par D.M.

Présent en conférence de presse après la victoire face à l'OM (2-1), Mauricio Pochettino a été interrogé sur l'ambiance au Parc des Princes et sur le coup de gueule poussé par Marquinhos.

Les supporters du Parc des Princes n'ont toujours pas digéré la défaite de leur équipe en huitième de finale de Ligue des champions. Encore une fois, les ultras parisiens ont fait une grève des encouragements lors de la rencontre face à l'OM ce dimanche. Une attitude déplorée par Marquinhos, capitaine du PSG. « J e ne m'attendais pas à cette ambiance. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord » a lâché le joueur brésilien au micro de Prime Vidéo.

« Ils ont leur liberté d'expression, c'est leur façon de s'exprimer, il faut le respecter »